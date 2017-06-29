Глава ОСК: менять украинские двигатели на кораблях ВМФ РФ нецелесообразно

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Менять все двигатели, произведенные на Украине, на кораблях Военно-морского флота РФ нецелесообразно. Об этом заявил в четверг на VIII Международном военно-морском салоне (МВМС) в Санкт-Петербурге президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Целесообразность замены целиком такого рода агрегатов - вещь весьма сомнительная, поскольку она заставит на очень долгий период вывести его [корабль] из эксплуатации. Технологически газотурбинный агрегат монтируется на корабль в самом начале строительства. Скорее всего, экономически это нецелесообразно", - сказал он.
По словам Рахманова, значительная часть двигателей украинского производства практически исчерпала свой ресурс.
"Есть очень много агрегатов еще украинской поставки, которые практически выработали свой ресурс. Поэтому я думаю, что здесь скорее будет происходить замена семейств и поколений надводных кораблей, чем будут выполняться ремонты. Хотя мы призываем "Сатурн" и ОДК принять участие в формировании комплектов запасных частей и принадлежностей для того чтобы иметь возможность уже с нашего источника формировать такого рода ремонт", - сказал он.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Россия сможет полностью заместить комплектующие, которые ранее поставлялись с Украины, к 2018-2019 году.
В 2014 году было заморожено сотрудничество Украины и РФ в военной сфере. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ.