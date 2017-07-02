Во время военно-морского салона в Петербурге корабли ВМФ РФ посетили более 100 тыс. гостей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Более 100 тысяч гостей и участников Международного военно-морского салона, который завершает в воскресенье работу в Петербурге, осмотрели корабли и катера российского Военно-морского флота, представленные на выставке. Об этом сообщил журналистам замглавкома ВМФ РФ Александр Федотенков.

"Проведение Международного военно-морского салона стало важным этапом в работе по укреплению позиций Российской Федерации на мировом рынке военно-морского вооружения. Всего за период проведения салона наши корабли, катера посетили более 100 тысяч человек, и посещения еще продолжаются", - сказал он журналистам.

Замглавкома отметил возросшее число делегаций в этом году - салон посетили 57 делегаций из 52 стран. "Все руководители делегаций подчеркнули прекрасную организацию и качество представленной продукции", - добавил Федотенков.

По его словам, в ходе салона были достигнуты договоренности по "укреплению мира и безопасности, которые станут фундаментом долгосрочных отношений".

В свою очередь начальник департамента ВМФ "Рособоронэкспорта" Олег Азизов отметил, что организация также удовлетворена результатами салона и проведенными с 29 делегациями переговорами. "Подписан ряд рабочих протоколов. Раскрывать не буду, но мы очень удовлетворены", - добавил он.

Восьмой Международный военно-морской салон открылся 28 июля в выставочном центре Ленэкспо в Санкт-Петербурге. В нем принимали участие более 400 компаний, в том числе 49 из 29 зарубежных стран. Российская часть экспозиции представлена 105 компаниями.