Во время военно-морского салона в Петербурге корабли ВМФ РФ посетили более 100 тыс. гостей

ХК СКА выставил Кубок Гагарина в фан-зоне Кубка конфедераций в Санкт-ПетербургеСпорт 2 июля, 14:47
Расширение морских границ СЭЗ в Крыму привлечет дополнительные инвестицииЭкономика и бизнес 2 июля, 14:16
Нету вошел в состав сборной Португалии на матч за третье место на Кубке конфедерацийСпорт 2 июля, 14:10
Португалия - Мексика. Онлайн-трансляцияСпорт 2 июля, 14:00
СМИ: "Бока Хуниорс" принял предложение "Зенита" по приобретению футболиста ПавонаСпорт 2 июля, 13:55
Марадона и Это'О посетят финал Кубка конфедерацийСпорт 2 июля, 13:46
Банк БРИКС до 2021 года сосредоточится на инфраструктурных проектахЭкономика и бизнес 2 июля, 13:27
Во время военно-морского салона в Петербурге корабли ВМФ РФ посетили более 100 тыс. гостейАрмия и ОПК 2 июля, 13:24
Рок-группа HIM выступила с прощальным концертом на фестивале в ХельсинкиКультура 2 июля, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Более 100 тысяч гостей и участников Международного военно-морского салона, который завершает в воскресенье работу в Петербурге, осмотрели корабли и катера российского Военно-морского флота, представленные на выставке. Об этом сообщил журналистам замглавкома ВМФ РФ Александр Федотенков.
"Проведение Международного военно-морского салона стало важным этапом в работе по укреплению позиций Российской Федерации на мировом рынке военно-морского вооружения. Всего за период проведения салона наши корабли, катера посетили более 100 тысяч человек, и посещения еще продолжаются", - сказал он журналистам.
Замглавкома отметил возросшее число делегаций в этом году - салон посетили 57 делегаций из 52 стран. "Все руководители делегаций подчеркнули прекрасную организацию и качество представленной продукции", - добавил Федотенков.
По его словам, в ходе салона были достигнуты договоренности по "укреплению мира и безопасности, которые станут фундаментом долгосрочных отношений".
В свою очередь начальник департамента ВМФ "Рособоронэкспорта" Олег Азизов отметил, что организация также удовлетворена результатами салона и проведенными с 29 делегациями переговорами. "Подписан ряд рабочих протоколов. Раскрывать не буду, но мы очень удовлетворены", - добавил он.
Восьмой Международный военно-морской салон открылся 28 июля в выставочном центре Ленэкспо в Санкт-Петербурге. В нем принимали участие более 400 компаний, в том числе 49 из 29 зарубежных стран. Российская часть экспозиции представлена 105 компаниями.