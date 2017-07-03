Патрушев обсудил с руководством Балтийского завода развитие атомного флота

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с руководством Балтийского завода в Санкт-Петербурге развитие судостроения и, в частности, атомного флота. "Николай Патрушев и полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов обсудили с руководством Балтийского завода (входит в состав ОСК) вопросы выполнения поручений президента России и решений Совета безопасности РФ в сфере развития судостроения и атомного флота", - сообщили в пресс-службе СБ РФ.

В частности, был рассмотрен ход строительства универсальных атомных ледоколов проекта 22220. "Ледоколы нового поколения обновят состав отечественного ледокольного флота и обеспечат постоянное российское присутствие в Арктическом регионе для дальнейшего его освоения и развития", - отметили в Совбезе.

Патрушев посетил также производственные площадки завода, осмотрел готовый к спуску первый серийный ледокол "Сибирь", находящийся на достройке ледокол "Арктика" и выслушал доклад руководства предприятия о реализации перспективных проектов, в том числе строительства атомного ледокола "Лидер" мощностью 110 МВт, на Балтийском заводе.