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Производство танка на платформе "Армата" начнется в 2019 году

Армия и ОПК
10 июля, 8:07 UTC+3

Глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью ТАСС отметил, что пока рано говорить, сколько машин готово заказать Минобороны

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Производство новейшего танка Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата" начнется в 2019 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

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"Проходят войсковые испытания, они должны завершиться до конца 2018 года, а в 2019-м начнется производство. Сколько машин готово заказать Министерство обороны, говорить рано, но уверен, "Армата" будет востребована. Самый современный танк в мире", - сказал он.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что опытно-войсковая эксплуатация танка будет проводиться с 2019 года.

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