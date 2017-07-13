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Любой желающий сможет попробовать себя в роли командира танка Т-90 в парке "Патриот"

Армия и ОПК
13 июля, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Особенностью комплекса являются аналоговые органы управления механизмами и агрегатами виртуальных машин, то есть настоящие педали и рычаги

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Посетители подмосковного парка "Патриот" смогут попробовать себя в роли командира, механика-водителя или стрелка-наводчика танка Т-90 или БТР-80 на тренажерах комплекса средств единого виртуального поля боя и подготовки силовых структур "Комбат". Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Комплекс включает в себя 14 тренажеров боевых машин, а так же восемь отдельных автоматизированных рабочих мест для наблюдения за обстановкой на поле боя. Каждый тренажер состоит из трех рабочих мест: командира, механика-водителя или стрелка-наводчика танка Т-90 и БТР-80. Любой желающий на таком тренажере может попробовать себя в роли командира, механика-водителя или стрелка-наводчика танка Т-90 и БТР-80", - сказали в военном ведомстве.

Особенностью комплекса являются аналоговые органы управления механизмами и агрегатами виртуальных машин, то есть настоящие педали и рычаги, обеспечивающие ощущение управления реальной боевой техникой, уточнили в Минобороны РФ.

"Комплекс "Комбат" объединен в единую локальную вычислительную сеть, обеспечивающую возможность отработки маневров экипажами машин на едином виртуальном поле боя. Максимальное количество операторов рабочих мест достигает 42 человека. Тренажеры разделены на две группы, что позволяет создать условия для соревновательного процесса между двумя командами экипажей", - добавили в министерстве.

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