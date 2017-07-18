Более 20 кораблей и катеров провели ночью на Неве тренировку перед парадом в честь Дня ВМФ

ТАСС, 18 июля. Ночная тренировка с участием более 20 кораблей и катеров прошла в акватории Невы в Санкт-Петербурге перед парадом, который состоится 30 июля, в День ВМФ. Об этом сообщил во вторник представитель пресс-службы Минобороны РФ по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало.

"В тренировке приняли участие минно-тральные и ракетные корабли, противодиверсионные, патрульные катера и десантные катера. В ходе ночной тренировки на Неве проверялась работа систем и механизмов", - сказал он.

По словам Дыгало, в тренировке приняли участие малый ракетный корабль "Серпухов", новейший тральщик "Александр Обухов", противодиверсионные катера "Грачонок" и патрульные типа "Раптор". Руководил тренировкой заместитель главкома ВМФ Александр Федотенков.

В ближайшие недели в акватории Невы и Кронштадта пройдет еще несколько тренировок и репетиций в рамках подготовки к параду.