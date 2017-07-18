Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турция может взять кредит у РФ на покупку С-400

Армия и ОПК
18 июля, 17:33 UTC+3

Об этом сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов

Поделиться
Материал из 1 страницы
С-400

С-400

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/. Часть средств на покупку у России систем С-400 Турция, по всей видимости, возьмет в долг у РФ. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Обсуждение технических вопросов завершено, но необходимо еще решить чисто административные вопросы. С одной стороны, принять решение должно правительство Турции, с другой стороны, мы должны сделать. Ну и вопрос финансовый: турецкие власти проводят переговоры с нашим Минфином, какие то средства найдут сами, какие-то получат в долг", - сказал Чемезов на авиасалоне МАКС-2017.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
МАКС-2017
Персоны
Чемезов, Сергей Викторович
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Воздушные акробаты МАКС-2017
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Северный флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
2
Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй воли
3
Морской трибунал предписал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
4
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
5
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
6
СМИ: в Турции обнаружен смайлик, которому почти 4 тыс. лет
7
Внешнеполитическая служба ЕС вступилась за права "Свидетелей Иеговы" в РФ
Темы дня
Реклама