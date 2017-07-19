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Холдинг РТИ готов пригласить зарубежных партнеров к разработке сверхдальнего радара

Армия и ОПК
19 июля, 16:25 UTC+3 область/ 19, июля. /ТАСС

Гендиректор Максим Кузюк также сообщил, что у концерна есть несколько готовых изделий, которые холдинг намерен предложить потенциальному иностранному заказчику

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Холдинг РТИ готов пригласить зарубежных партнеров к разработке сверхдальнего радара. Об этом сообщил в среду на авиасалоне МАКС-2017 гендиректор холдинга Максим Кузюк.

РТИ и "Рособоронэкспорт" подписали на выставке программу совместной деятельности. Подписи под документом поставили глава компании-спецэкспортера Александр Михеев и председатель совета директоров холдинга Сергей Боев.

"Кроме этого, мы готовы пригласить зарубежных партнеров к участию в опытно-конструкторских работах по совместной разработке многофункциональной РЛС сверхдальнего обнаружения воздушных и надводных целей различного базирования. Говорить о конкретных контрактах пока преждевременно. Но нам известна заинтересованность в нашей продукции со стороны ряда стран Ближнего Востока и Юго- Восточной Азии", - рассказал Кузюк, слова которого после подписания приводит пресс-служба холдинга.

По его словам, в продуктовом портфеле концерна "РТИ" есть несколько готовых изделий, которые холдинг намерен предложить потенциальному иностранному заказчику. Это загоризонтный радар поверхностной волны "Подсолнух-Э", предназначенный для освещения воздушной и надводной обстановки прибрежного государства, и радиолокационная станция контроля воздушно-космической обстановки "Витим".

Михеев после подписания отметил, что "программа сотрудничества открывает новые возможности для "Рособоронэкспорта" в формировании программ безопасности инфраструктурных проектов". "Это отдельные программы, которые мы будем предлагать внешнеторговым партнерам с учетом разработок. Это непростая тема, она имеет двойное назначение. Мы будем стараться, чтобы были подписаны не только соглашения, но и дальше были бы подписаны контракты", - заявил он.

По словам Боева, "сотрудничество с "Рособоронэкспортом" - это новая страница в истории РТИ и мы надеемся, что то уверенное наше нахождение в 100 ведущих компаниях мира по производству вооружения и военной техники с помощью "Рособоронэкспорта" станет еще более прочным".

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