Под Мурманском к 2019 году построят самую мощную в России радиолокационную станцию

Россиянки Ильиных и Полякова вышли в финал ЧМ в индивидуальных прыжках в водуСпорт 20 июля, 18:06
Специалисты начнут посев газона на поле "Ростов-Арены" 21 июляСпорт 20 июля, 18:02
Google и NASA запустили виртуальную экскурсию по МКСКосмос 20 июля, 17:57
Смертин: РФС следит за соблюдением этических норм на матчах чемпионата РоссииСпорт 20 июля, 17:40
Болельщики смогут обнять футболиста Руни за £500Спорт 20 июля, 17:32
Шибалов: на последних этапах "Шелкового пути" важно не допускать глупых ошибокСпорт 20 июля, 17:26
Путин утвердил основы госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 годаАрмия и ОПК 20 июля, 17:10
Рейтинг популярности Терезы Мэй достиг рекордно низкой отметкиМеждународная панорама 20 июля, 17:01
"Динамо" оштрафовано на 425 тыс. рублей за поведение фанатов в матче РФПЛ со "Спартаком"Спорт 20 июля, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 июля. Аналог радиолокационной станции (РЛС) "Воронеж" с применением современных технологий построят в Мурманской области к 2019 году. РЛС станет самой мощной в России, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе концерна "РТИ".
"Создание станции планируется завершить к 2019 году. Новая РЛС будет работать под Мурманском. Она будет мощнее всех уже созданных и строящихся радиолокаторов. РЛС будет построена на возвышенности [на высоте более 400 метров над уровнем моря]", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что "эта станция принципиально нового технического уровня, с более серьезными характеристиками". "РЛС обеспечит радиолокационный контроль основных ракетоопасных направлений и воздушно-космического пространства над Арктикой", - уточнили в пресс-службе.
Концерн "РТИ" выполняет функции головного исполнителя работ по созданию информационных средств воздушно-космической обороны наземного базирования и организации технической эксплуатации средств ракетно-космической обороны. "Воронеж" - радиолокационная станция высокой заводской готовности наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении, работающая в различных диапазонах радиоволн. Эти РЛС способны обнаруживать космические, баллистические и аэродинамические объекты.