Гиперзвуковые ракеты и роботы будут поступать на вооружение ВМФ после 2025 года

Россиянки Ильиных и Полякова вышли в финал ЧМ в индивидуальных прыжках в водуСпорт 20 июля, 18:06
Специалисты начнут посев газона на поле "Ростов-Арены" 21 июляСпорт 20 июля, 18:02
Google и NASA запустили виртуальную экскурсию по МКСКосмос 20 июля, 17:57
Смертин: РФС следит за соблюдением этических норм на матчах чемпионата РоссииСпорт 20 июля, 17:40
Болельщики смогут обнять футболиста Руни за £500Спорт 20 июля, 17:32
Шибалов: на последних этапах "Шелкового пути" важно не допускать глупых ошибокСпорт 20 июля, 17:26
Путин утвердил основы госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 годаАрмия и ОПК 20 июля, 17:10
Рейтинг популярности Терезы Мэй достиг рекордно низкой отметкиМеждународная панорама 20 июля, 17:01
"Динамо" оштрафовано на 425 тыс. рублей за поведение фанатов в матче РФПЛ со "Спартаком"Спорт 20 июля, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Гиперзвуковые ракеты и роботы будут поступать на вооружение Военно-морского флота после 2025 года. "После 2025 года на вооружение подводных и надводных сил и береговых войск Военно-морского флота будут поступать гиперзвуковые ракеты и роботизированные средства различного назначения, в том числе автономные необитаемые подводные аппараты", - говорится в Основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина.
В документе отмечается, что основу вооружения подводных и надводных сил и береговых войск ВМФ на период до 2025 года составят высокоточные крылатые ракеты большой дальности. В перспективе "планируется создание морского авианесущего комплекса, перспективных боевых надводных кораблей и подводных лодок [боевых платформ], глубоководных морских систем нового поколения, развертывание морских роботизированных систем для выполнения большого комплекса боевых и обеспечивающих задач".
"К 2030 году Российская Федерация должна обладать на всех стратегических направлениях мощными сбалансированными флотами, состоящими из кораблей, предназначенных для выполнения задач в ближних, дальних морских зонах и океанских районах, а также из морской авиации и береговых войск, оснащенных эффективным ударным высокоточным оружием, имеющих развитую систему базирования и обеспечения", - отмечается в основах госполитики.