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Россия поставит Китаю еще четыре вертолета Ми-171Е в 2018 году

Армия и ОПК
21 июля, 9:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

По словам генерального директора компании Александра Михеева, контракт будет исполнен в 2018 году

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия в следующем году поставит Китаю еще четыре вертолета Ми-171Е, соответствующий контракт был подписан в четверг на авиасалоне МАКС-2017. Об этом говорится в сообщении "Рособоронэкспорта", опубликованном в пятницу.

"Мы подписали контракт на поставку дополнительной партии транспортных вертолетов Ми-171Е и имущества к ним в Китай. Наши партнеры получат четыре машины. Контракт будет исполнен в 2018 году", - сказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Кроме того, уточнил он, с китайской стороной на МАКС-2017 был заключен контракт на поставку четырех вертолетных двигателей ВК-2500, которые могут быть установлены на вертолеты Ми-17. "Поставка двигателей будет выполнена нами в 2018 году", - добавил Михеев.

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