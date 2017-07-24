Военные в рамках международных игр АрМИ-2017 поднимутся на Эльбрус

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Военнослужащие высокогорных подразделений поднимутся на Эльбрус в финале состязаний на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо", которые начнутся 30 июля 2017 года в рамках Армейских международных игр АрМИ-2017. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Международные состязания "Эльбрусское кольцо", в которых восхождением военнослужащих на высочайшую вершину Европы - Эльбрус, высота которой составляет 5642 метра, определится лучшее высокогорное подразделение, пройдут в Приэльбрусье, на базе Центра горной подготовки и выживания "Терскол" Министерства обороны Российской Федерации и продлятся до 14 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к прохождению всеармейского этапа были привлечены российские военнослужащие всех военных округов и других подразделений Минобороны РФ исключительно из подразделений, предназначенных для действий в высокогорной местности. В состав каждой группы на всеармейском этапе было укомплектовано по 12 человек со штатным вооружением, снаряжением, средствами навигации и разведки.

В ведомстве добавили, что в 2017 году география участников международных состязаний на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо" расширилась до шести стран: Россия, Казахстан, Китай, Иран, Узбекистан и Марокко.

АрМИ-2017 в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.