Корвет "Совершенный" представит ВМФ России на международном конкурсе "Кубок моря-2017"

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) "Совершенный" в августе представит ВМФ России на международном конкурсе по морской выучке "Кубок моря-2017", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 1 ранга Владимир Матвеев.
"Корвет "Совершенный" представит ВМФ России на международном конкурсе по морской выучке "Кубок моря-2017", который пройдет на Тихоокеанском флоте с 1 по 12 августа. В нем примут участие корабли от российского ВМФ и ВМС Китая. Программой конкурса предусмотрены три этапа: первый - применение вооружения корабля по предназначению, второй - соревнование по борьбе за живучесть корабля и третий - соревнование по морской выучке и спасательной подготовке", - говорится в сообщении.
Перед международным конкурсом "Совершенный" будет участвовать в параде и торжественных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота.
Корвет "Совершенный" - четвертый серийный корвет проекта 20380, введен в состав Тихоокеанского флота 20 июля 2017 года. Он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.
При строительстве кораблей используется технология stealth. В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.