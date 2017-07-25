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Медведев заявил, что намеченные темпы перевооружения армии и флота будут сохранены

Армия и ОПК
25 июля, 13:12 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 25, июля. /ТАСС

Глава кабмина напомнил, что трехлетний бюджет предусматривает завершение госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы, а также создание возможностей для новой программы, рассчитанной на 2018-2025 годы

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ГОРКИ, 25 июля. /ТАСС/. Перевооружение российской армии и флота идет по графику, установленные темпы будут сохраняться и дальше, заявил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Все задачи известны, они поставлены, сформулированы. Задача, скажем прямо, не простая, но график переоснащения вооруженных сил в целом соблюдается, мы будем придерживаться установленных темпов и дальше", - сказал он, открывая совещание о расходах федерального бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности.

Глава правительства напомнил, что трехлетний бюджет формируется таким образом, чтобы не только успешно завершить государственную программу вооружения (на 2011-2020 годы), но и создать возможности для реализации новой программы, рассчитанной на 2018-2025 годы. "Кроме того, расходы на оборону закладываем с учетом того, что параллельно с поступлением вооружений, новой техники должны обустраиваться места базирования техники, внедряться средства и программы обучения военнослужащих, и конечно, повышаться качество и интенсивность боевой подготовки", - отметил премьер.

При этом Медведев подчеркнул, что на госпрограмму вооружений до 2020 приходится самая большая доля оборонных расходов. "Мы должны обеспечить стабильное развитие оборонного потенциала страны, оснастить к 2020 году армию и флот современным вооружением", - заключил он.

Общая стоимость действующей госпрограммы вооружения составляет порядка 20 трлн рублей. В конце 2015 года в Минобороны сообщили о начале работы над новой программой, рассчитанной до 2025 года. Глава военного ведомства Сергей Шойгу оценивал ее стоимость в 30 трлн рублей.

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