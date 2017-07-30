В Волгограде в рамках Армейских игр 2017 года стартовало военное ралли

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ВОЛГОГРАД, 30 июля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Команды военных водителей России и Египта отправились в воскресенье с главной площади Волгограда в восьмидневный марафон конкурса Армейских международных игр "Военное ралли".
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, сотни жителей города приветствовали участников состязаний. На площади была представлена военная техника времен Великой Отечественной войны, а также современные танки, бронетранспортеры, бронеавтомобили. Живой интерес вызвала и выставка ретро-авто, таких как "Запорожцы", "Москвичи", "Волги", "Победы".
"Не зря руководством Министерства обороны выбран для старта военного ралли город Волгоград - город-герой, где даже сердце стучит по-особому. Первый этап международных соревнований, который стартует сегодня, должен показать профессионализм, выносливость, бойцовский характер. Также должен показать настоящую надежность нашей техники", - сказал начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко на торжественной церемонии открытия соревнований.
Протяженность первого этапа ралли - индивидуальной гонки - составляет около 600 км, торжественный финиш и награждение победителей состоятся в Астрахани 1 августа. Затем участников ожидают второй этап - "специальные участки" - от Астрахани до Элисты и третий - командная гонка от Элисты до Волгограда. Общая протяженность маршрута достигнет примерно 1,7 тысячи км. Награждать по итогам всего конкурса будут 8 августа в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва".
В гонке участвуют 12 экипажей - по шесть от России и Египта. В российской сборной представлены водители Южного и Центрального военных округов, а также Северного флота. Соревнования проходят на УАЗах и КамАЗах.
Египетские водители от общения с прессой перед стартом отказались. А вот старший прапорщик Анатолий Зелепукин, победивший здесь в июне на российском этапе военного ралли, заверил, что и в этот раз его экипаж выиграет гонку - "маршрут знакомый, знаем все опасные участки, песчаные дюны, овраги, уверен, будем на финише первыми".