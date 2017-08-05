В Калининграде военные сразятся с любителями игр в World of Tanks и FIFA

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Турнир по компьютерным играм World of Tanks и FIFA на кубок командующего Балтийским флотом открылся в субботу в Калининграде, сообщает Минобороны России.

"В турнире принимают участие порядка 50 военнослужащих и гражданских специалистов Балтийского флота из девяти соединений и воинских частей Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской и Ленинградской областей. Военнослужащие сразятся с любителями и поклонниками игр, представляющих различные слои общества - от рабочего до руководителя крупного коммерческого предприятия. В общей сложности в турнире будет участвует более 100 человек", - говорится в сообщении, поступившем в субботу в ТАСС.

Организаторами этого необычного турнира по компьютерному спорту (дисциплина: боевая арена, вид программы World of Tanks) и интерактивному футболу (вид программы FIFA17), который пройдет 5 и 6 августа на площадке Киберспорт арены "БАZА", выступили командование Балтийского флота и калининградское отделение Федерации компьютерного спорта России. Соревнования приурочены ко Дню ВМФ.

Победители турнира по игре World of Tanks будут приглашены на один из танкодромов Балтийского флота, где получат уникальную возможность осмотреть настоящий танк Т-72, а также побывать в роли командира танка и наводчика-оператора.