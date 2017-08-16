"Алмаз-Антей" на "Армии-2017" покажет в действии зенитные комплексы

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на выставке "Армия-2017", которая пройдет в подмосковной Кубинке 22-27 августа, продемонстрирует в действии зенитные комплексы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ТАСС.
"На форуме концерн представит продукцию 21 дочернего общества. Самым зрелищным мероприятием выставочной программы холдинга станет динамический показ зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска-М1" и самоходной зенитной установки "Шилка-М4", в ходе которого посетители увидят реальную стрельбу", - говорится в сообщении.
На форуме будет работать демонстрационный центр "Алмаз-Антея", где гостям покажут видеопрезентацию отражения воздушного налета комбинированной системы ПВО. Тут можно будет посмотреть тренажер самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э".
На открытой площадке "Армии-2017" концерн представит натурные образцы техники.
"Это изделия из составов зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" и пункта наведения истребительной авиации "Горизонт Э", радиолокационные станции (РЛС) "Небо-СВУ", "Противник-ГЕ", РЛС 1Л261 из состава комплекса "Зоопарк-1М", межвидовой радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка-М", азимутально- дальномерный радиомаяк системы "Тропа-СМД" <...> и другая известная продукция", - отметили в пресс-службе "Алмаз- Антея".
Также концерн покажет продукцию на своем стенде в виде моделей, плакатов, малогабаритных натурных образцов и видеороликов.