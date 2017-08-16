Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Алмаз-Антей" на "Армии-2017" покажет в действии зенитные комплексы

Армия и ОПК
16 августа, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Зрители увидят стрельбы зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска-М1" и самоходной зенитной установки "Шилка-М4"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на выставке "Армия-2017", которая пройдет в подмосковной Кубинке 22-27 августа, продемонстрирует в действии зенитные комплексы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ТАСС.

СПЕЦПРОЕКТ

Триумф “Ворчуна”

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"На форуме концерн представит продукцию 21 дочернего общества. Самым зрелищным мероприятием выставочной программы холдинга станет динамический показ зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска-М1" и самоходной зенитной установки "Шилка-М4", в ходе которого посетители увидят реальную стрельбу", - говорится в сообщении.

На форуме будет работать демонстрационный центр "Алмаз-Антея", где гостям покажут видеопрезентацию отражения воздушного налета комбинированной системы ПВО. Тут можно будет посмотреть тренажер самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э".

На открытой площадке "Армии-2017" концерн представит натурные образцы техники.

"Это изделия из составов зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" и пункта наведения истребительной авиации "Горизонт Э", радиолокационные станции (РЛС) "Небо-СВУ", "Противник-ГЕ", РЛС 1Л261 из состава комплекса "Зоопарк-1М", межвидовой радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка-М", азимутально- дальномерный радиомаяк системы "Тропа-СМД" <...> и другая известная продукция", - отметили в пресс-службе "Алмаз- Антея".

Также концерн покажет продукцию на своем стенде в виде моделей, плакатов, малогабаритных натурных образцов и видеороликов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Воздушно-космическая оборона
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела
2
ФСБ: граница России с Казахстаном по озеру в Сладкое не изменится
3
Путин: нужно создать условия, чтобы грузы шли через российские порты вместо зарубежных
4
Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининградскую область
5
Биография народной артистки РСФСР Киры Головко
6
DM: рядом с лондонским аэропортом Саутенд прогремел взрыв
7
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
Темы дня
Новости партнеров
Реклама