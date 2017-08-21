РКС на "Армии-2017" поможет совершить виртуальный полет над Крымом

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские космические системы (РКС) на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" предоставит всем желающим возможность совершить виртуальный полет над Крымом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе холдинга.
"РКС представит прототип рабочего места оператора пространственных геоданных "Орион-ГЕО", с помощью которого посетители выставки смогут совершить виртуальный полет над южной территорией полуострова Крым", - сказали в пресс-службе.
"Проекция территории создана в рамках проекта "Цифровая Земля", который РКС реализует совместно с другими предприятиями Роскосмоса", - добавили в холдинге.
Проект предполагает создание и регулярное обновление сплошного бесшовного покрытия данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) территории всего земного шара с разрешением в 1 метр.
Кроме того, РКС представит на "Армии-2017" электронику для новейших российских космических аппаратов "Глонасс-К", перспективные сканирующие устройства для спутников ДЗЗ, цифровой космический радиолокатор "Касатка", перспективную датчиковую аппаратуру и многое другое.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" продлится с 22 по 27 августа.