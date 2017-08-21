Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РКС на "Армии-2017" поможет совершить виртуальный полет над Крымом

Армия и ОПК
21 августа, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Проекция территории создана в рамках проекта "Цифровая Земля", который холдинг РКС реализует совместно с другими предприятиями Роскосмоса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские космические системы (РКС) на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" предоставит всем желающим возможность совершить виртуальный полет над Крымом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе холдинга.

"РКС представит прототип рабочего места оператора пространственных геоданных "Орион-ГЕО", с помощью которого посетители выставки смогут совершить виртуальный полет над южной территорией полуострова Крым", - сказали в пресс-службе.

"Проекция территории создана в рамках проекта "Цифровая Земля", который РКС реализует совместно с другими предприятиями Роскосмоса", - добавили в холдинге.

Проект предполагает создание и регулярное обновление сплошного бесшовного покрытия данными дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) территории всего земного шара с разрешением в 1 метр.

Кроме того, РКС представит на "Армии-2017" электронику для новейших российских космических аппаратов "Глонасс-К", перспективные сканирующие устройства для спутников ДЗЗ, цифровой космический радиолокатор "Касатка", перспективную датчиковую аппаратуру и многое другое.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" продлится с 22 по 27 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Армия-2017"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В перевернувшемся автобусе в Анталье находилось 11 россиян
2
Участок трассы М-4 "Дон" станет платным с конца 2017 года
3
Глава МИД Египта передал Лаврову послание Путину от ас-Сиси
4
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
5
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в России
6
МИД РФ пообещал не "срывать зло" на американцах из-за приостановки выдачи виз
7
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15
Темы дня
Новости партнеров
Реклама