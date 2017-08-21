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Ученые из Татарстана представят на "Армии-2017" искусственную кожу для заживления ожогов

Армия и ОПК
21 августа, 17:00 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 21, августа. /ТАСС

Кожа изготовлена из синтетических биоразлагаемых материалов

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КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Ученые Казанского федерального университета (КФУ) представят на военно-техническом форуме "Армия-2017" искусственную кожу и ряд других разработок для военной индустрии. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

"Сотрудники КФУ расскажут об использовании искусственной кожи и деспергированного регенерата [порошок, который ускоряет заживление раны] <...> В современных военных конфликтах ожоги становятся массовым видом боевой травмы. При обширных ожогах, когда необходима замена кожи при нехватке собственной, есть возможность использовать искусственную кожу для замещения больших дефектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что искусственная кожа изготовлена из синтетических биоразлагаемых материалов, при ее разработке возможно добавление бактерицидных веществ, которые будут препятствовать размножению в ране болезнетворных бактерий. По словам сотрудника Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Вячеслава Аверьянова, искусственная кожа - это сетка, размер волокон у которой в 50 раз меньше, чем волокна у москитной сетки.

"Эта сетка сможет спасти жизнь людям с обширными ожогами, которым не хватает кожи для пересадки. Она создает фундамент для регенерации", - рассказал ученый, отметив, что через некоторое время организм пациента "съедает" сетку.

Аверьянов также рассказал, что такое диспергированный регенерат. По его словам, это порошок, который можно разбавить физраствором. Его можно использовать при обработке ран, швов или рубцов. В пресс-службе КФУ отмечают, что использование этого вещества ускоряет процесс восстановления кожи.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка "Патриот".

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