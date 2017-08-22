ОДК покажет на форуме "Армия-2017" двигатели для Су-35 и МиГ-35

ТАСС, 22 августа. Новейшие газотурбинные двигатели для военной авиации покажет Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) на международном форуме "Армия-2017". Как сообщили во вторник в пресс-службе ОДК, среди представленных образцов будут двигатели для истребителей Су-35 и МиГ-35.

"Гости стенда ОДК на "Армии-2017" смогут увидеть двигатели для боевой авиации АЛ-41Ф-1С и АЛ-31ФН, вертолетный двигатель ВК-2500ПС, а также морской газотурбинный двигатель М70ФРУ", - рассказали в корпорации.

Турбореактивный двигатель АЛ-41Ф-1С с форсажной камерой и управляемым вектором тяги, позволяющем самолету развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, устанавливается на многоцелевые истребители Су-35. В экспозиции авиационного кластера в центре "Патриот" также будут представлены модернизированные двигатели РД-33МК, которыми оснащаются легкие истребители МиГ-29.

"Двигатели РД-33МК в январе 2017 года подняли в воздух приступивший к летным испытаниям новейший российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35", - напомнили в ОДК.

Еще один экспонат выставки - АЛ-31ФН - поднимает в воздух однодвигательные китайские истребители J-10. Вертолетное направление будет представлено турбовальным двигателем ВК-2500ПС. Это новейшая модификация поставленного на серийное производство в РФ двигателя ВК-2500 с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной цифровой электронной системы управления и контроля.

"Среди ключевых проектов ОДК в области военного двигателестроения можно выделить разработку перспективного двигателя для самолета Су-57, разработку турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ для самолета Ил-112В, создание отечественной базы морского газотурбостроения, развитие направления малоразмерных короткоресурсных двигателей", - перечислили в корпорации.

Форум "Армия-2017" пройдет на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" с 22 по 27 августа.