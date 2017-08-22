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ВКС РФ до конца года получат восемь Ми-28УБ

Армия и ОПК
22 августа, 9:41 UTC+3 "ПАТРИОТ" 22, августа. /ТАСС

Отмечается, что первые две машины изготовлены и проходят испытания

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ПАРК "ПАТРИОТ", 22 августа. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) до конца года поставит в ВКС России восемь новых вертолетов Ми-28УБ "Ночной охотник" с двойным управлением, первые две машины изготовлены и проходят испытания. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"К настоящему времени на "Роствертоле" (предприятие холдинга "Вертолеты России" - прим. ТАСС) изготовлены первые серийные вертолеты Ми-28УБ, которые проходят приемо-сдаточные испытания на предприятии. Всего до конца года в интересах Минобороны РФ планируется поставка восьми учебно- боевых "Ночных охотников" с двойным управлением", - сказали в холдинге.

Ранее начальник боевой подготовки армейской авиации ВКС России Олег Чесноков сообщал, что Ми-28УБ первыми поступят в 344-й Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке. По его словам, летчики и преподаватели Торжокского центра уже прошли переучивание на эту модификацию вертолета.

Кроме того, генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский рассказал, что Ми-28УБ планируется отправить на испытания в Сирию.

Ми-28УБ - учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", ее создание началось в 2010 году. Он оснащен двойной системой управления. Хотя новая машина предназначена для обучения летчиков, она сохраняет все ударные возможности и может применяться для нанесения ударов по объектам и технике противника.

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