Применение воздушной и морской составляющих в одном ударе впервые отработали в Сирии

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КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Боевое применение высокоточных средств поражения воздушного и морского базирования в одном ударе было впервые отработано в ходе операции против террористов в Сирии. Об этом в пятницу сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.
"В ходе специальной операции по плану Генерального штаба впервые осуществлено боевое применение высокоточных средств поражения воздушного и морского базирования. Отработан вариант применения воздушной и морской составляющих в одном ударе", - сказал Макушев на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" во время круглого стола, который посвящен обсуждению сирийского опыта.