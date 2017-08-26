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Новый палубный вертолет для ВМФ РФ может стать беспилотным по желанию заказчика

Армия и ОПК
26 августа, 9:19 UTC+3 КУБИНКА область/ 26, августа. /ТАСС

При этом, по словам генерального конструктора АО "Камов" Сергея Михеева, сегодня "нет острой необходимости" срочно заменять вертолеты Ка-27 на перспективную машину

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КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Перспективный морской вертолет "Минога" может быть создан и в беспилотной версии, если этого потребует заказчик, заявил ТАСС генеральный конструктор АО "Камов" (входит в "Вертолеты России") Сергей Михеев.

"Если этого потребует заказчик, мы готовы разработать беспилотный вариант перспективного морского вертолета", - сказал он.

По словам Михеева, сегодня "нет острой необходимости" срочно заменять вертолеты Ка-27 на перспективную машину. "Ка-27 справляется со своими задачами. Но многофункциональность и универсальность нового корабельного вертолета - это те качества, которые от такой машины требует время", - сказал специалист.

Он отметил, что время вертолетов с узкой специализацией проходит. "Наша задача - делать универсальные вертолеты, потому что массовость - это единственный способ сделать вертолет дешевым и при производстве, и в эксплуатации. Поэтому "Минога" - это тема, к которой мы очень серьезно относимся", - заключил генеральный конструктор "Камова".

На форуме "Армия-2016" источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал ТАСС, что новый палубный вертолет будет создан сразу в нескольких модификациях, включая десантную. Михеев говорил, что в серию машина пойдет примерно через десять лет.

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