Новый палубный вертолет для ВМФ РФ может стать беспилотным по желанию заказчика

СМИ: аргентинский футболист Барко может перейти в "Зенит" за €20 млнСпорт 26 августа, 9:11
Официальный гонорар Мэйуэзера за бой с Макгрегором составит $100 млнСпорт 26 августа, 8:57
Контртеррористический отдел ведет дело о нападении на полицейских в ЛондонеПроисшествия 26 августа, 7:21
Ким Чен Ын посмотрел, как спецназ КНДР отрабатывает "захват" островов Южной КореиМеждународная панорама 26 августа, 6:49
Российский боец ММА Корешков победил американца Нжокуани на турнире Bellator 182Спорт 26 августа, 6:28
Премьер Баварии предложил Шрёдеру отказаться от служебного автомобиляЭкономика и бизнес 26 августа, 6:21
Мэйуэзер заявил, что предстоящий поединок поставит крест на карьере МакгрегораСпорт 26 августа, 5:03
Трампу доложили о новом ракетном запуске КНДРМеждународная панорама 26 августа, 4:42
Белый дом подтвердил уход зампомощника ТрампаМеждународная панорама 26 августа, 4:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Перспективный морской вертолет "Минога" может быть создан и в беспилотной версии, если этого потребует заказчик, заявил ТАСС генеральный конструктор АО "Камов" (входит в "Вертолеты России") Сергей Михеев.
"Если этого потребует заказчик, мы готовы разработать беспилотный вариант перспективного морского вертолета", - сказал он.
По словам Михеева, сегодня "нет острой необходимости" срочно заменять вертолеты Ка-27 на перспективную машину. "Ка-27 справляется со своими задачами. Но многофункциональность и универсальность нового корабельного вертолета - это те качества, которые от такой машины требует время", - сказал специалист.
Он отметил, что время вертолетов с узкой специализацией проходит. "Наша задача - делать универсальные вертолеты, потому что массовость - это единственный способ сделать вертолет дешевым и при производстве, и в эксплуатации. Поэтому "Минога" - это тема, к которой мы очень серьезно относимся", - заключил генеральный конструктор "Камова".
На форуме "Армия-2016" источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал ТАСС, что новый палубный вертолет будет создан сразу в нескольких модификациях, включая десантную. Михеев говорил, что в серию машина пойдет примерно через десять лет.