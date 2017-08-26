Площадки международного форума "Армия-2017" посетили 310 тыс. человек

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Площадки международного военно-технического форума "Армия-2017" за четыре дня по всей России посетили 310 тыс. человек. Об этом сообщил в субботу начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Александр Миронов.

"С начала форума общее количество гостей и участников достигло 310 тыс. человек. Парк "Патриот" посетили более 263 тыс. человек, а площадки форума в военных округах и на Северном флоте - более 46,6 тыс.", - сказал он.

Только в минувшую пятницу парк "Патриот", полигон Алабино и аэродром Кубинка посетили 125 тыс. человек. На форуме работали представители официальных военных делегаций 24 государств - Боливии, Египта, Индии, Алжира, Лаоса и других.

"Так, в работе круглого стола, посвященного опыту применения Вооруженных сил РФ в Сирии, приняли участие военные делегации ЮАР, Индии и США, а также представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств", - отметил Миронов.

Большая делегация из Индии работала на российско-индийской военно-промышленной конференции и на круглом столе "Вооружение, военная и специальная техника Военно-морских сил".

III Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит с 22 по 27 августа в парке "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.