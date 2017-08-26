На форуме "Армия-2017" определили приоритеты в военной науке на период новой ГПВ

КУБИНКА, /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Приоритеты в научных исследованиях по созданию перспективной военной техники и вооружений в рамках новой государственной программы вооружений (ГПВ) были определены в ходе международного форума "Армия-2017". Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

"Определены приоритетные направления развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для разработки перспективного и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники на период с 2018 по 2027 год", - сказали в российском военном ведомстве.

Также участники форума предложили варианты эффективного взаимодействия предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса России, научно-исследовательских организаций и органов военного управления для создания перспективных систем и комплексов вооружения.

В Минобороны напомнили, что на заседаниях по 48 тематическим направлениям в формате круглых столов, конференций и брифингов было проведено 140 мероприятий. Прямая связь была организована в ходе 12 круглых столов с 21 абонентами с географией от Калининграда до Хабаровска и Хмеймима.

За время проведения форума в мероприятиях научно-деловой программы приняли участие более семи тысяч человек, в открытой части заседаний приняли участие представители 17 иностранных государств.