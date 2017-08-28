Пилоты египетских Ка-52К для "Мистралей" пройдут обучение в России

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пилоты вертолетов Ка-52К, которые предназначены для египетских вертолетоносцев "Мистраль", пройдут обучение в России.
Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор АО "Камов" (входит в "Вертолеты России") Сергей Михеев.
"Наши главные усилия сосредоточены на том, чтобы подготовить экипажи, которые будут работать на Ка-52К в Египте. Поэтому они в России. Работают. А в будущем году планируется завершить их обучение", - сказал он. Михеев добавил, что к вертолетам Ка-52К, предназначенным для российского флота, у конструкторов "вопросов нет".
"По нашим Ка-52К вопросов нет. Поход на "Адмирале Кузнецове" закрыл целый ряд вопросов, поэтому все идет штатно", - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Россия выиграла тендер на поставку для египетских вертолетоносцев типа "Мистраль" корабельных Ка-52К.