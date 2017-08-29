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Военные на Курилах отработают защиту островов от морского десанта

Армия и ОПК
29 августа, 7:13 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, августа. /ТАСС

В учениях принимают участие более 2,5 тыс. человек, задействовано более 700 единиц техники

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ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Военные на Курилах в рамках проверки боевой готовности отработают оборону против морского десанта. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"В ходе практической части учения военнослужащие мотострелковых подразделений совместно с артиллерийскими расчетами отработают задачи по организации системы и управления огнем при обороне береговой линии в зоне ответственности от высадки морского десанта условного противника. Помимо этого, подразделения войск противовоздушной обороны выполнят комплекс мероприятий по обнаружению, идентификации и уничтожению летательных аппаратов условного противника, осуществлявших выброску воздушного десанта", - говорится в сообщении.

В конце недели пройдет этап боевой стрельбы.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 2,5 тыс. человек, задействовано более 700 единиц техники, в частности танки Т-72Б, различные самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня "Град" и противотанковые орудия "Рапира".

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