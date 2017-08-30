Истребители ВКС отработали пуски ракет "воздух-воздух" на юге России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Летно-тактическое учение экипажей истребительной авиации Воздушно-космических сил и Западного военного округа, "в рамках которого были выполнены перехваты "крылатых ракет", групповой воздушный бой и пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным мишеням", прошло в Астраханской области. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Летчики-истребители на самолетах МиГ-29СМТ отработали наиболее сложный элемент подготовки - ближний маневренный воздушный бой пара на пару и звено на звено в ограниченном воздушном пространстве, - отметили в Минобороны. - Летный состав отработал атакующие и оборонительные действия с выполнением фигур сложного и высшего пилотажа для ухода из-под удара противника и нанесения контрудара".

Для выполнения боевого применения ракетного вооружения в воздухе выставлялись специальные цели, каждая имитировала полет беспилотного летательного аппарата условного противника. Каждая из воздушных целей была перехвачена истребителями ВКС и поражена управляемыми авиационными ракетами класса "воздух-воздух". После боевого применения летчики отработали противоракетное маневрирование, уходя от ответного удара противника.

Всего в учении приняли участие около 20 экипажей Воздушно-космических сил и Западного военного округа.