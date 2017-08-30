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Для военных учений "Селенга" создали трехмерную модель района пустыни Гоби

Армия и ОПК
30 августа, 4:22 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 30, августа. /ТАСС

От России в учениях участвуют до 500 военных отдельного мотострелкового соединения округа, дислоцированного в городе Кяхта Республики Бурятия

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ЧИТА, 30 августа. /ТАСС/. Трехмерную модель района пустыни Гоби, где в этом году проходят российско-монгольские военные учения "Селенга", создали с помощью специального цифрового топографического комплекса, сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"3D-модель района проведения учений построена при помощи полевого цифрового топографического комплекса российского производства. Она создана для более полного понимания рельефа местности при планировании контртеррористической операции", - сказали в пресс-службе. Чтобы уточнить трехмерную модель, специалисты провели осмотр местности и с помощью лазерных приборов разведки сняли координаты для оценки особенностей рельефа пустыни.

В этом году российско-монгольские учения впервые проходят в сложных климатических условиях пустыни Гоби. Военные двух стран отработают взаимодействие по ликвидации незаконных вооруженных формирований условного противника. В учениях задействованы более тысячи военных с обеих сторон. Ранее сообщалось, что от России в учениях участвуют до 500 военных отдельного мотострелкового соединения округа, дислоцированного в городе Кяхта Республики Бурятия.

Учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года (до 2011 года они назывались "Дархан", что в переводе с монгольского означает "Строитель"). В 2016 году в маневрах на полигоне Бурдуны в Бурятии участвовали около 1 тыс. военных и до 200 единиц военной техники с обеих сторон.

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