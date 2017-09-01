Сердюков: количество командно-штабных учений десантников в 2017 году увеличилось на 15%

РЯЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Число командно-штабных учений увеличилось в 2017 году для российских десантников на 15%. Об этом сообщил в пятницу командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков на встрече в честь Дня знаний с курсантами Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.

"В 2017-м учебном году (с 1 декабря 2016 года по 1 декабря 2017 года - прим. ТАСС) увеличено количество командно-штабных учений на 15%, межвидовых мероприятий - на 10%, совместных тактических учений, конкурсов и состязаний с подразделениями иностранных государств - на 20%", - отметил он.

По словам Сердюкова, интенсивность проведения учений с каждым годом возрастает и насчитывает более 200 за учебный год. Это ротные, батальонные, полковые, бригадные и дивизионные учения.

"В этом году проведено показное полковое тактическое учение. До конца следующего года планируется провести полковые тактические учения со всеми полками, содержащими две и более батальонные-тактические группы", - заявил Сердюков.

Также подразделения Воздушно-десантных войск привлекаются к проведению учений по планам Центральных органов военного управления, а также совместных международных учений, как на территории России, так и за ее пределами.

"Обстановка, сложившаяся в мире и отдельных регионах Российской Федерации, остается сложной и требует оперативного решения", - сказал Сердюков курсантам.