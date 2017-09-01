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Батальонный комплект БМД-4М поставят в Псковскую дивизию ВДВ до конца года

Армия и ОПК
1 сентября, 10:27 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 1, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что подразделения 104-го десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск в ноябре полностью перевооружат на новые боевые машины

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РЯЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Батальонный комплект новых БМД-4М будет поставлен в Псковскую десантно-штурмовую дивизию до конца 2017 года. Об этом в пятницу сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков на встрече в честь Дня знаний с курсантами Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ).

"К концу 2017 года мы ожидаем от российской промышленности поставки еще одного батальонного комплекта в Псковскую десантно-штурмовую дивизию", - отметил он.

Как уточнил Сердюков, на сегодняшний день, в составе двух соединений войск уже содержится четыре батальонных комплекта БМД-4М и еще по 10 машин находятся в Омском учебном центре ВДВ и РВВДКУ.

"Мы переоснастили все зенитно-ракетные, противотанковые, инженерно-саперные и ремонтно-восстановительные подразделения, имевшие по штату на вооружении до поставки БТР-МДМ устаревшие бронетранспортеры БТР-Д", - также добавил Сердюков.

Ранее сообщалось, что подразделения 104-го десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск в ноябре полностью перевооружат на новые боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.

БТР-МДМ "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.

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Персоны
Сердюков, Андрей Николаевич
Страны
Россия
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