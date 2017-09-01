Подлодки "Колпино" и "Великий Новгород" проведут учения с кораблями ВМФ в Средиземном море

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Новые дизельные подлодки проекта 636.3 Черноморского флота "Колпино" и "Великий Новгород", которые сейчас совершают переход к месту постоянной дислокации, проведут учения с кораблями ВМФ в Средиземном море. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Дизельные подводные лодки Черноморского флота "Колпино" и "Великий Новгород" по маршруту перехода к месту постоянной дислокации проведут ряд совместных учений и тренировок с кораблями постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море", - говорится в сообщении.

Учения пройдут в зоне операционной ответственности постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море. "Речь идет об отработке элементов пополнения запасов от судов обеспечения ВМФ в море, а также о совместных учениях по плану командира постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море, в ходе которых, во взаимодействии с надводными кораблями, подводники отработают задачи организации противолодочной и противоподводно-диверсинной обороны в море, организацию связи при маневрировании в светлое и темное время суток, поисково-спасательные действия", - рассказали в Минобороны.

Также "Колпино" и "Великий Новгород" вместе с корабельной поисково-ударной группой постоянного соединения ВМФ выполнят поиск подводных лодок условного противника.

"Все эти мероприятия отрабатываются в рамках реализации плана главного командования ВМФ об использовании в ходе межфлотских переходов каждой морской мили для учебы и получения практического опыта экипажами кораблей и подводных лодок различных классов", - говорится в сообщении.

О "Варшавянках"

Подлодки следуют в надводном положении в сопровождении спасательного буксира Балтийского флота СБ-921. На первом этапе перехода на субмаринах проверили работу бортовых систем жизнеобеспечения в различных климатических зонах.

Подводные лодки "Колпино" и "Великий Новгород" - пятая и шестая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота.

Ранее переход с Балтийского флота на Черноморский совершила другая подлодка проекта 636.3 "Краснодар". Она также выполняла задачи в рамках постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море и 23 июня, как сообщили в Минобороны, нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в Сирии.

Проект 636.3 ("Варшавянка") относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 метров, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж субмарины состоит из 52 человек, ее подводное водоизмещение составляет около четырех тысяч тонн.

Первая серия из шести субмарин для Черноморского флота строилась с 2010 по 2016 годы.