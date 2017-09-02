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Контр-адмирал Сытник возглавил Военно-морскую академию в Калининграде

Армия и ОПК
2 сентября, 14:45 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 2, сентября. /ТАСС

На новую должность Вячеслав Сытник назначен указом президента РФ в августе текущего года

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КАЛИНИНГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Контр-адмирал Вячеслав Сытник, занимавший должность замначальника штаба Тихоокеанского флота по организационно-мобилизационной работе, возглавил Военно-морскую академию в Калининграде - филиал Военного учебного научного центра (ВУНЦ) ВМФ РФ. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

"Сегодня в Калининграде начальник ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова" вице-адмирал Владимир Касатонов представил в Калининграде личному составу военно-морского учебного заведения нового начальника - 50-летнего контр-адмирала Вячеслава Сытника", - сказал Мартов.

Он добавил, что на новую должность Сытник назначен указом президента РФ в августе этого года, и 2 сентября он приступил к исполнению обязанностей на новом месте службы.

Церемония представления и вручения Сытнику боевого знамени вуза состоялась в рамках торжественного принятия военной присяги курсантами-первокурсниками. На плацу академии присягу приняли 130 новобранцев, в их числе шесть девушек.

"Военно-морской вуз в Калининграде выбрали парни и девушки из более 30 регионов страны. В нынешнем году конкурс на поступление для юношей составил более трех человек на место, у девушек - десять", - отметил Мартов.

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