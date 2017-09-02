Военная академия ВКО в Твери впервые выпустит специалистов для работы с С-500 в 2019 году

ТВЕРЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Тверская Военная академия Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова в 2019 году впервые выпустит специалистов, подготовленных для работы с зенитными ракетными системами С-500. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО ВКС) - заместитель главнокомандующего Воздушно- космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

"В этой академии готовят курсантов и слушателей не только на то оружие, которое уже есть в войсках, но и на перспективное вооружение. Я говорю о системе С-500, и в 2019 году уже будет первый выпуск военнослужащих, которые закончат академию по программе обучения для работы на этом комплексе, которого пока нет в войсках, но мы его ожидаем в ближайшее время", - сказал Гуменный в ходе рабочей поездки в академию.

Система С-500 должна прийти на смену С-400. Она создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.