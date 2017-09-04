Капсульные бронеавтомобили "КамАЗ" впервые применили на учениях спецназа под Самарой

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ТАСС, 4 сентября. Подразделения спецназа Центрального военного округа (ЦВО) провели в Самарской области тактико-специальные учения с отработкой задач в тылу противника и населенном пункте. Впервые в маневрах были использованы капсульные бронеавтомобили "КамАЗ-5350-379", имеющие противопульную стойкость и защищенность от осколочно-фугасного воздействия, сообщили в понедельник в пресс-службе округа.
"Действия разворачивались на окраине населенного пункта Новая Бинарадка Самарской области, куда спецназовцы совершили беспарашютное десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" по специальным канатам с 50-метровой высоты. Несколько часов военнослужащие скрытно продвигались к месту предполагаемого размещения незаконного вооруженного формирования, а после выполнили подсчет живой силы и вооружения противника, передачу координат, подключение записывающего устройства к узлу связи, установку дистанционных взрывных устройств. Завершились учения блокированием и уничтожением противника в населенном пункте", - отметили в пресс-службе.
В учениях были задействованы вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и бронеавтомобили "Тигр" и "Гусар", а также недавно поступившие на вооружение капсульные бронеавтомобили "КамАЗ-5350-379".
Ранее спецназ ЦВО из Самары получил по гособоронзаказу на вооружение капсульные "КамАЗы". Автомобили выполнены из специальной стали А3 и оснащены бронестеклами, что обеспечивает пятый класс защиты.