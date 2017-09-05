Шойгу: подготовка к учениям "Запад-2017" близка к завершению

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские и белорусские военные завершают подготовку к совместным стратегическим учениям "Запад-2017", сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Подготовка к учениям "Запад-2017" вступила в завершающую фазу. Их проведение позволит отработать совместные действия наших Вооруженных сил в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", - сказал он на селекторном совещании в российском военном ведомстве.

"По единому замыслу осуществляется комплекс мер по обеспечению и развертыванию войск для проведения учений, в том числе региональной группировки войск России и Белоруссии", - добавил министр.

Шойгу подчеркнул, что учения "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября, станут "самым значимым мероприятием подготовки Вооруженных сил в текущем году".

Он напомнил, что с мая по август проведено 18 учений по всем видам стратегического, морально-психологического, материально-технического и медицинского обеспечения, в том числе четыре совместно с Вооруженными силами Белоруссии.

"В ходе учений проверена готовность привлекаемых к учению войск, выполнены мероприятия их всестороннего обеспечения, развернуты системы управления, радиоэлектронной борьбы, инженерного, морально-психологического и медицинского обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты, отработаны вопросы создания запасов материальных средств", - заключил Шойгу.