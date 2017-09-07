Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия и Армения начали работу в рамках региональной системы ПВО

Армия и ОПК
7 сентября, 14:11 UTC+3 ПОЛИГОН АШУЛУК область/ 7, сентября. / ТАСС

Отмечается, что в ходе боевых стрельб на Ашулуке для группировки войск была создана достаточно сложная обстановка

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОЛИГОН АШУЛУК /Астраханская область/, 7 сентября. / ТАСС/. Стрельбы на учениях "Боевое содружество - 2017" стали первым важным этапом совместной работы России и Армении в рамках региональной системы ПВО двух стран. Об этом журналистам рассказал начальник войск ПВО Вооруженных сил Республики Армения полковник Армен Варданян.

Смотрите также

Минобороны РФ: объединенная система ПВО СНГ готова к защите рубежей Содружества

Боевые стрельбы из комплексов С-400 и С-300 прошли на юге России

"Это была первая отработка армяно-российской региональной системы ПВО, так как мы только в прошлом году ратифицировали все документы, а с этого года начали их практическую реализацию. Это первое практическое применение", - сказал он.

По словам Варданяна, в ходе боевых стрельб на Ашулуке для группировки войск была создана достаточно сложная обстановка.

"Можно сказать, что первый этап боевого слаживания расчетов в рамках региональной системы ПВО России и Армении прошел успешно", - резюмировал Варданян.

Как сообщил ранее начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко, Россия и Армения определили состав войск, которые будут действовать в рамках объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Армения
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
2
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
3
Астрономы прогнозируют сутки магнитных бурь после рекордной вспышки на Солнце
4
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
5
Власти Москвы считают незаконной мемориальную доску Борису Немцову
6
Российская актриса получила в Сеуле премию в области телепроизводства
7
Однозначный процент: дешевые кредиты способствуют ипотечному буму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама