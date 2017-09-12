Кожин: количество заявок на ракеты "Калибр" выросло после их успешного применения в Сирии

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Количество заявок на покупку ракетных комплексов "Калибр" увеличилось на фоне операции в Сирии, где они применяются для борьбы с террористами. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Апробацию в сирийском конфликте прошли и авиационные, и сухопутные, и военно-морские системы. Оценка им дается самая высокая, отсюда и рост интереса иностранных заказчиков. Если говорить о военно-морской технике, то за теми же "Калибрами" все специалисты внимательно следят. Не хочу ни с кем сравнивать, но заказчики прекрасно видят, кто и что запускает и что куда попадает. Поэтому по "Калибрам" мы наблюдаем серьезный рост заявок и заказов", - сказал Кожин.

Он предположил, что для многих демонстрация эффективности российского оружия в реальных боевых условиях явилась отправной точкой для принятия каких-то принципиальных решений, в том числе относительно его покупки.

"Конечно, война - это никогда не повод для бравады. Нам бы хотелось, чтобы войн не было вообще. Но коль уж они происходят и становятся своего рода испытанием современной техники отечественного производства, то, конечно, превосходные результаты применения российского оружия и его подтвержденные высокие тактико-технические характеристики не могут не радовать", - отметил Кожин.