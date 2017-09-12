Объем экспорта российской военно-морской техники до 2025 года может составить $40 млрд

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Объем экспорта российской военно-морской техники в 2017-2025 годы может достигнуть $40 млрд. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Сегодня мы предлагаем практически полную линейку военно-морской техники: подлодки, фрегаты, сторожевые корабли и скоростные катера, а также тральщики. Поэтому есть все основания считать, что ситуация с долей военно-морской техники будет меняться, и наш прогноз - в 2017-2025 годы объем экспорта российской техники ВМФ может достигнуть $40 млрд", - сказал Кожин.

Он пояснил, что пока военно-морская техника идет после авиации, сухопутных систем и систем ПВО. "Это касается как годовых объемов, так и портфеля заказов. Считаю, что эта тенденция будет меняться, так как перспективы у данного вида вооружений очень хорошие", - сказал Кожин.

По его мнению, практически каждая страна, обладающая прибрежной зоной, имеет потребность в собственных эффективных военно-морских силах. "Некоторым требуется модернизировать уже существующий флот. Без военно-морских сил невозможны не только качественная оборона морских границ, но и борьба с пиратством или браконьерством. У нас также идет большое количество переговоров с разными странами по этой тематике. Это традиционные наши партнеры: Индия и Китай, а также Индонезия, Таиланд, Филиппины, ряд африканских стран и так далее", - добавил помощник президента РФ.

Кожин сообщил, что некоторые страны были бы готовы купить у России эту технику хоть завтра, но есть проблемы с ресурсами. "В этой связи обсуждаются и различные механизмы оплаты, которые мы рассматриваем и анализируем", - резюмировал он.