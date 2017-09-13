В Новосибирской области модернизируют пожарную часть, охраняющую оружейный завод

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ТАСС, 13 сентября. Пожарно-спасательная часть №21, которая охраняет в городе Искитиме предприятие по производству вооружений и военной техники, будет модернизирована. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Сотрудников МЧС России поэтапно экипировали современными бронежилетами, армейскими касками и бронещитом для защиты от воздействия ударной волны, осколочного поражения и высокотемпературного излучения. Замена пульта оперативно-диспетчерской связи - это следующий этап по переоснащению подразделения", - сказали в пресс-службе.
"21-я пожарно-спасательная часть обеспечивает пожарную безопасность критически важного объекта для национальной безопасности страны - Новосибирского завода искусственного волокна. Первое отделение подразделения всегда находится на охране объекта, второе отделение могут привлекать для ликвидации пожаров и ЧС на территории Искитимского района", - цитируют в ведомстве начальника Искитимского пожарно-спасательного гарнизона Сергея Баулина.
В МЧС отмечают, что на самом предприятии установлены самые современные системы обнаружения возгораний, извещатели, которые выводят сведения на пульт пожарной охраны. Даже при ложных срабатываниях пожарные выезжают на завод в полной амуниции. Также именно эта часть используется как плацдарм для тренировок пожарных всего района.