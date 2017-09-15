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Летчики ВКС РФ за неделю пять раз поднимались на перехват иностранных самолетов

Армия и ОПК
15 сентября, 1:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Воздушную разведку вдоль российских границ, как сообщается, вели 37 летательных аппаратов других стран

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Истребитель-перехватчик МиГ-31

Истребитель-перехватчик МиГ-31

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю пять раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ.

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Стальные крылья армии России

Об этом сообщается в пятничном номере газеты Министерства обороны "Красная звезда".

Из инфографики, опубликованной в газете, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 37 летательных аппаратов других стран, из них 25 - на западном стратегическом направлении, один - на юго-западном, восемь - на арктическом и три - на восточном.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в сообщении.

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