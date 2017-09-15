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"Петр Великий" и "Адмирал Ушаков" "уничтожили" на учениях крылатые ракеты противника

Армия и ОПК
15 сентября, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

Самолеты Су-33 имитировали ракетные и бомбовые удары

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и эсминец "Адмирал Ушаков" Северного флота на учениях в Баренцевом море "уничтожили" крылатые ракеты условного противника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.

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Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок начались на Северном флоте

"По замыслу учения, корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков" на переходе морем подверглась атаке крылатыми ракетами и авиацией условного противника. Экипажи кораблей провели совместное учение с использованием боевых средств радиотехнического вооружения по захвату, сопровождению и условному уничтожению воздушных низколетящих целей", - говорится в сообщении.

В качестве воздушных целей выступали самолеты Су-33 отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота. Они имитировали нанесение ударов крылатыми ракетами и бомбовые удары авиации.

Сейчас экипажи "Петра Великого" и "Адмирала Ушакова" вместе с истребителями МиГ-29К готовятся к отражению в рамках учений внезапных атак штурмовиков и истребителей, которые будут атаковать корабли в пикировании. Налет, по замыслу эпизода, будет отбит артиллерийскими системами АК-130 и АК-630, а также зенитными ракетными комплексами.

Учения с участием 10 дизельных и атомных подлодок и более 20 боевых кораблей, 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов стартовали на Северном флоте в четверг. В розыгрыше различных эпизодов маневров также будут задействованы более 5 тыс. военных флота и более 300 единиц техники и вооружения. Ожидается, что отработка практических эпизодов в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море продлится несколько дней.

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