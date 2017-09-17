Корабли Балтфлота уничтожили субмарину условного противника на учениях "Запад-2017"

БАЛТИЙСК /Калининградская область/, 17 сентября. / ТАСС/. Корветы "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" при поддержке морской авиации Балтфлота обнаружили и уничтожили подводную лодку условного противника на учениях "Запад-2017", сообщил в воскресенье официальный представитель флота Роман Мартов.

СПЕЦПРОЕКТ Балтийский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

"По данным разведки, предположительно в районе сосредоточения одной из корабельных группировок Балтийского флота было вскрыто нахождение условного противника. В указанный квадрат были направлены корветы и вертолеты морской авиации флота Ка-27ПЛ. Вертолеты, выполнив элементы зависания над водной поверхностью и применив гидроакустические средства противолодочного обнаружения, обнаружили цель и передали координаты подводной лодки экипажам корветов", - сказал он.

После этого моряки выследили субмарину и условно уничтожили ее с помощью реактивной бомбометной установки РБУ-600 и торпедного вооружения. В ходе учений экипажи корветов также провели артиллерийские стрельбы и отработали отражение атак малоразмерных целей и средств воздушного нападения.

Совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" проходят на территории двух стран 14-20 сентября. В них принимают участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, включая около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.