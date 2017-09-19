Оружейная симфония "Калашникова": чем может вооружиться армия России

Знаменитый автомат Калашникова (АК) и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием во всем мире. Простая конструкция, дешевизна, высокая боевая эффективность и надежность — вот главные его особенности.

С 1949 года автоматы производятся на Ижевском оружейном заводе ("Ижмаш", в составе концерна "Калашников"), в разных модификациях находятся на вооружении армий и спецподразделений более 100 стран мира, в том числе американской армии. По некоторым данным, с момента создания первого АК было изготовлено более 70 млн единиц этого оружия.

Сегодня концерн "Калашников" (входит в Ростех) создает большую линейку как боевого, так и гражданского вооружения, боеприпасы, высокоточную технику, мотоциклы, беспилотники, военные катера. В гражданском сегменте выпускаются охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки, поставляемые в более чем 27 стран. Но все же основной специализацией предприятия остается создание, разработка и производство стрелкового боевого оружия.

Замена Макарову

В начале сентября стало известно, что разработанный концерном "Калашников" компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К может заменить в войсках легендарный пистолет Макарова (ПМ). В видеоролике, опубликованном на Кalashnikov.Media отмечается, что новое оружие создано в кратчайшие сроки, и первые выстрелы из прототипов были сделаны в начале августа этого года.

Несмотря на напряженность и скорость производимых работ, удалось сделать так, что машина на форуме "Армия-2017" отработала с минимальным количеством замечаний. Он был хорошим мальчиком Дмитрий Лебедев создатель пистолета, ведущий инженер-конструктор концерна

Развернуть Пистолет Лебедева ПЛ-15К © Снимок с видео kalashnikov.media Пистолет Лебедева ПЛ-15К © Снимок с видео kalashnikov.media

ПЛ-15К — это компактная версия полноразмерного пистолета Лебедева ПЛ-15, которая отличается от базовой модели длиной (18 см), высотой (13 см) и весом (незаряженный — 720 г). Емкость магазина — 14 патронов, калибр — 9 х 19 мм. Оружие является модульным, что позволяет легко сменить его ствол, прицельные приспособления и установить аксессуары (фонарь, лазерный целеуказатель и глушитель). Впервые прототип пистолета был представлен на форуме "Армия-2017".

Известный ПМ был разработан в 1948 году и до сих пор остается основным личным оружием российских военных.

СВЧ вместо СВД

Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) — еще одна новейшая разработка "Калашникова" для высокоточной стрельбы. Она имеется в трех калибрах — 7,62 x 54, и 7,62 x 51 мм (также известен как .308 Win, очень популярный на мировом рынке) и .338 Lapua Magnum. При этом в калибре 7,62 × 54 мм СВЧ совместима с магазинами от СВД (снайперская винтовка Драгунова), которая считается традиционным вооружением снайперов российской армии.

Развернуть Винтовка СВЧ © Пресс-служба концерна "Калашников" Винтовка СВЧ © Пресс-служба концерна "Калашников"

По словам Алексея Криворучко, у этой винтовки очень большое будущее, интерес есть у Минобороны и Росгвардии, а также у экспортных партнеров. Существуют большие перспективы на гражданском рынке.

Часть испытаний, касающихся гражданского направления, мы уже в этом году ведем и надеемся в ближайшее время приступить к испытаниям этих винтовок для силовых структур Алексей Криворучко гендиректор концерна "Калашников"

От привычного стрелкового оружия концерна СВЧ отличается в первую очередь компоновкой. Конструкторы решили уйти от традиционной схемы со ствольной коробкой, закрывающейся крышкой. Новая компоновка упрощает крепление оптики, коллиматорных прицелов, ночных и тепловизионных насадок и других прицельных комплексов. В базовой комплектации она оснащается телескопическим прикладом с регулируемой щекой.

Концерн "Калашников"/YouTube

Сейчас "Калашников" ведет серийные поставки модернизированных СВД российскому оборонному ведомству. Винтовки получили исключительно положительную оценку военных, так как в конструкции устранены все технические недостатки "старенькой" СВД.

СВДМ была впервые представлена на Дне инноваций Минобороны РФ осенью 2015 года. Она отличается усовершенствованной схемой работы газового механизма, наличием планок Пикатинни для оптических прицелов и стрелковых аксессуаров, эргономичным прикладом.

Автоматы для "Ратника"

В рамках боевой экипировки "Ратник" в качестве перспективного вооружения спецподразделений российской армии концерном разработаны АК-12/15. По сути, это следующее (пятое) поколение автоматов Калашникова образца 2012 года, совмещающее в себе традиционные высокую надежность и простоту обслуживания с современной улучшенной эргономикой и повышенной эффективностью поражения целей.

Развернуть Автомат АК-12 © Концерн "Калашников" Автомат АК-12 © Концерн "Калашников"

Летом 2017 года стало известно, что АК-12 прошел госиспытания и все этапы опытно-войсковой эксплуатации. Его серийное производство может начаться в 2018 году.

Испытания завершены, заказчик при работе с изделием выявил ряд замечаний, но мы все исправили и недостатки устранили. Сейчас ждем финального решения Минобороны. В случае принятия этого решения, мы готовы начать серийные поставки уже в следующем году, однако контракта на серийные поставки пока нет Алексей Криворучко гендиректор концерна "Калашников"

Концерн "Калашников"/YouTube

АК-12 планируется принять на вооружение российской армии в качестве основного длинноствольного огнестрельного оружия. Калибр — 5,45 мм (АК-12) и 7,62 мм (АК-15), длина — 862-922/688 мм, вес — 3,5 кг, магазин — 30 патронов.

"Ратник" позиционируется как экипировка "солдата будущего". Она представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров. В комплект входит более 40 элементов, включая стрелковое оружие, системы прицеливания, индивидуальную бронезащиту, средства связи и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС. На форуме "Армия-2017" стало известно, что экипировка "Ратник" принята на вооружение и идут серийные поставки в войска.

Легкий и ручной

В 2016 году на оборонной выставке "Армия" была представлена инициативная разработка концерна — легкий 5,45-мм ручной пулемет РПК-16 со сменным стволом. Как отмечают разработчики, это оружие по массе (4 кг), габаритам, точности и универсальности практически не имеет аналогов в мире. Серийное производство этих новейших легких пулеметов планируется начать в 2018 году.

Решение по закупкам этого пулемета министром обороны принято. Мы сейчас готовим первую партию для проведения войсковых испытаний, дальше будет принято решение о серийных поставках. Надеемся, испытания начнутся уже в этом году Алексей Криворучко гендиректор концерна "Калашников"

Развернуть РПК-16 © Пресс-служба концерна "Калашников" РПК-16 © Пресс-служба концерна "Калашников"

РПК-16 — это развитие концепции ручных пулеметов РПК-74 (на вооружении армии с 1974 года, в настоящее время сняты с производства). Он планируется как потенциальная замена РПК-74 как в обычных войсках, так и в подразделениях спецназначения.

Новинка была создана на основе опыта современных вооруженных конфликтов. Конструкция изделия позволяет заменить ствол, чтобы использовать его и в качестве ручного пулемета (длинный ствол), и как штурмовую винтовку (короткий ствол). Специально для него разработан новый магазин повышенной вместимости — 96 патронов, который может быть использован и для автоматов Калашникова.

"Сотая серия" Калашникова

Что касается укороченных версий автомата Калашникова калибра 5,45 мм, то сегодня на вооружение российской армии и силовых структур поступают новые автоматы АК-105. По сравнению с АКС-74У (укороченная модификация автомата АК74) они имеют чуть более длинный ствол (314 мм у АК-105 против 210 мм у АКС-74У), а также более эргономичное цевье.

АК-101/102/103/104 предназначены для экспорта, а АК-105, использующий патроны 5,45 × 39 мм (как и АК-74М), — для российской армии и правоохранительных органов.

Развернуть Военнослужащие армии Венесуэлы с автоматами Калашникова АК-103 © EPA/CHICO SANCHEZ Военнослужащие армии Венесуэлы с автоматами Калашникова АК-103 © EPA/CHICO SANCHEZ

В автоматах 102, 104 и 105 был модернизирован ударно-спусковой механизм, позволяющий избегать "дергания" и облегчающий спуск, а доработанная конструкция самого ствола позволила повысить кучность. Как отмечают некоторые специалисты, именно низкая кучность стрельбы очередями — один из основных минусов АКС-74У.

В конструкции автоматов "сотой серии" применены современные материалы, обладающие высокой ударопрочностью и стойкостью к внешним воздействиям. Наличие складывающегося приклада обеспечивает удобство обращения с оружием при передвижении, транспортировке и десантировании. Так, на АК-101 возможно присоединение 40-мм подствольного гранатомета или штыка-ножа, имеется боковая планка для установки оптических и ночных прицелов, а также лазерных и инфракрасных целеуказателей.

Именно этой серией чаще всего интересуются зарубежные покупатели оружия. Так, в 2016 году международной выставке вооружений Eurosatory стало известно, что крупную партию АК-103 (калибр 7,62 мм) намерен закупить Пакистан. Как отмечалось, "в связи с их приспособленностью к жаркому климату страны".

Роман Азанов