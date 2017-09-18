Боевые корабли ВМС КНР прибыли в Приморье для участия в учениях "Морское взаимодействие"

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ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей ВМС Китая в понедельник прибыл во Владивосток для участия во втором этапе международных российско-китайских военно-морских учениях "Морское взаимодействие - 2017". Российские и китайские моряки приветствовали друг друга салютом Наций, сообщил официальный представитель ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев.
"Отряд кораблей военно-морских сил Китая при заходе в порт Владивосток по морской традиции приветствовал российских военных моряков Салютом Наций. Комендоры флагманского корабля китайского отряда - эсминеца "Ши Цзячжуан" дали 21 орудийный залп из специального салютного орудия. С берега артиллерийским салютом китайских моряков приветствовали военнослужащие Тихоокеанского флота", - сообщил Матвеев.
Второй этап совместных маневров "Морское взаимодействие - 2017" пройдет с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота. Береговая фаза состоится во Владивостоке с 18 по 21 сентября, в ходе нее на полигоне Горностай будет проведена тренировка морских пехотинцев России и Китая. Морская часть учений намечена на 22-26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей. Первый этап учений прошел в июле в Балтийском море.