Гражданская подлодка-сейсморазведчик будет создана в РФ для Арктики

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Аванпроект уникального роботизированного комплекса автономной сейсморазведки на гражданской подводной лодке - носителе создан и представлен заказчику. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор ЦКБ "Рубин" Евгений Торопов.

"Разработана технология использования гражданской подводной лодки в качестве носителя роботизированного комплекса. С помощью этого комплекса в будущем можно будет проводить сейсморазведку в любой точке Арктики, а при необходимости использовать его и в других акваториях. Этот аванпроект завершен и передан заказчику", - сказал он.

По словам Торопова, эти работы ведет Фонд перспективных исследований и ЦКБ "Рубин" в рамках программы социально- экономического развития Арктической зоны до 2025 года. "Это подводная лодка гражданского назначения, которая под водой разворачивает по бортам сейсморегистрирующую площадку - специальные "крылья", к которым прикреплены сейсмокосы", - пояснил главный конструктор.

Работать на такой лодке в качестве гражданских специалистов смогут моряки, ранее служившие на военных атомных субмаринах.

"На создание сейсморазведчика мы заложили 3-4 года", - добавил он.