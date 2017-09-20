Гражданская подлодка-сейсморазведчик будет создана в РФ для Арктики

Специалисты "Швабе" признаны лучшими изобретателями и рационализаторамиНовости партнеров 20 сентября, 10:55
Глава МЧС РФ предложил помощь Мексике в связи с землетрясениемПроисшествия 20 сентября, 10:49
Деловой завтрак Российского экспортного центра. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 20 сентября, 10:44
"Газпром нефть" планирует в 2017 году увеличить добычу углеводородов на 3-4%ТЭК 20 сентября, 10:35
Ловля душ или ловля рыбы: для чего создавались Соловецкие лабиринтыВ стране 20 сентября, 10:24
Тарпищев: Шарапова заявила, что готова выступить на Олимпиаде 2020 годаСпорт 20 сентября, 10:04
Минприроды РФ предлагает сконцентрироваться на разведке месторождений в СибириЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:58
Провайдеры аэронавигационного обслуживания стран СНГ обсудили взаимодействиеНовости партнеров 20 сентября, 9:52
"Ведомости": РЖД снизили стоимость проезда в бизнес-классе "Сапсана" в 1,5-2 разаЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Аванпроект уникального роботизированного комплекса автономной сейсморазведки на гражданской подводной лодке - носителе создан и представлен заказчику. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор ЦКБ "Рубин" Евгений Торопов.
"Разработана технология использования гражданской подводной лодки в качестве носителя роботизированного комплекса. С помощью этого комплекса в будущем можно будет проводить сейсморазведку в любой точке Арктики, а при необходимости использовать его и в других акваториях. Этот аванпроект завершен и передан заказчику", - сказал он.
По словам Торопова, эти работы ведет Фонд перспективных исследований и ЦКБ "Рубин" в рамках программы социально- экономического развития Арктической зоны до 2025 года. "Это подводная лодка гражданского назначения, которая под водой разворачивает по бортам сейсморегистрирующую площадку - специальные "крылья", к которым прикреплены сейсмокосы", - пояснил главный конструктор.
Работать на такой лодке в качестве гражданских специалистов смогут моряки, ранее служившие на военных атомных субмаринах.
"На создание сейсморазведчика мы заложили 3-4 года", - добавил он.