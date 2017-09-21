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Сторожевой корабль ВМС КНР в Приморье посетили около 1 тыс. человек

Армия и ОПК
21 сентября, 7:57 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 21, сентября. /ТАСС

Китайские моряки организовали для всех желающих обзорные экскурсии по кораблю, во время которых гости смогли осмотреть вооружение и технику

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ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Около 1 тыс. человек за три часа посетили сторожевой корабль военно- морских сил Китая "Да Цин", который принимает участие во втором этапе международных российско-китайских военно- морских учений "Морское взаимодействие - 2017". В четверг он был открыт для посещения, сообщил официальный представитель ТОФ капитан первого ранга Владимир Матвеев.

Сторожевой корабль ВМС Китая "Да Цин" был открыт для посещения жителями и гостями приморской столицы. До полудня его смогли посетить около тысячи человек, сказал Матвеев, уточнив, что корабль был открыт с 9:00 до 12:00 местного времени.

Китайские моряки организовали для всех желающих обзорные экскурсии по кораблю, во время которых гости смогли осмотреть вооружение и технику, ознакомиться с условиями службы и быта военных моряков Китая.

Отряд кораблей Военно-Морских Сил Народно- освободительной Армии Китая (НОАК) прибыл во Владивосток 18 сентября для участия во втором этапе международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017".

"Морское взаимодействие - 2017" проходит на базе Тихоокеанского флота с 18 по 26 сентября. Первый этап учений прошел в июле в Балтийском море.

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