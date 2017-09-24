Более 70 горных стрелков из Пакистана прибыли на учения в Южный военный округ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Более 70 горных стрелков из Пакистана прибыли в Карачаево-Черкесию для участия в совместных учениях "Дружба-2017". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель пресс-службы Южного военного округа.

"Всего в российско-пакистанском военном учении "Дружба-2017" принимают участие около 200 военнослужащих, в том числе более 70 горных стрелков из Пакистана и более 100 военнослужащих горной мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике", - сказал собеседник агентства.

Учения пройдут на горном полигоне в районе населенного пункта Нижний Архыз.