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Более 70 горных стрелков из Пакистана прибыли на учения в Южный военный округ

Армия и ОПК
24 сентября, 6:21 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 24, сентября. /ТАСС

Всего в российско-пакистанских учениях "Дружба-2017" принимают участие около 200 военнослужащих

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Более 70 горных стрелков из Пакистана прибыли в Карачаево-Черкесию для участия в совместных учениях "Дружба-2017". Об этом сообщил ТАСС официальный представитель пресс-службы Южного военного округа.

"Всего в российско-пакистанском военном учении "Дружба-2017" принимают участие около 200 военнослужащих, в том числе более 70 горных стрелков из Пакистана и более 100 военнослужащих горной мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике", - сказал собеседник агентства.

Учения пройдут на горном полигоне в районе населенного пункта Нижний Архыз.

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