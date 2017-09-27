"Рособоронэкспорт" планирует подписать несколько контрактов на поставку карабинов "Сайга"

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КЛИМОВСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) в ближайшее время хочет подписать несколько контрактов на поставку карабинов "Сайга". Об этом в среду сообщил заместитель генерального директора компании Игорь Севастьянов.
"Вы, наверное, знаете, что США ввели санкции в отношении концерна "Калашников", и сейчас концерн вынужден прекратить экспорт карабинов "Сайга". Но мы сейчас начинаем работать с концерном по странам Африки, Юго-Восточной Азии. Мы в ближайшее время хотим подписать пару контрактов на поставку "Сайги". Мы их уже согласовали, подготовили к подписанию", - сказал он в ходе выездного заседания пресс-клуба "Рособоронэкспорта".
Говоря об объемах поставок гражданского оружия за рубеж, Севастьянов уточнил, что "Рособоронэкспорт" проанализировал рынок потребностей и возможности промышленности и пришел к выводу, что расчетная цифра составляет около $300 млн.
Ранее Севастьянов рассказал, что "Рособоронэкспорт" в этом году получил право продавать за рубеж гражданское и служебное оружие и уже ведет переговоры с иностранными заказчиками. По его словам, изменения в закон "Об оружии" позволят компании увеличить портфель заказов и выйти на новые рынки. "Кроме того, мы начинаем сотрудничество в этой области со странами, которые прежде по различным причинам не имели возможности закупать российское гражданское и служебное оружие", - сказал он.