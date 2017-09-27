Предприятия ОПК Ростеха в 2017 году выручат на выпуске гражданской продукции 470 млрд руб.

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Выручка Ростеха от производства гражданской продукции на предприятиях ОПК, входящих в корпорацию, в 2017 году увеличится почти на треть - до 470 млрд рублей, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на выступлении в Совете Федерации.

"В этом году выручка от производства гражданской продукции составит порядка 470 миллиардов рублей. В сравнении с прошлым годом она увеличится почти на треть", - сказал он.

Согласно Госпрограмме развития вооружений, масштабное перевооружение российской армии и флота завершится к 2020 году.

"В этой связи для сохранения устойчивого финансового положения предприятий ОПК мы уже сегодня переходим к выпуску гражданской продукции на их мощностях. И здесь мы успешно переносим технологии из "оборонки" в "гражданку". Такой подход обеспечивает нам весомые преимущества в создании конкурентоспособных продуктов", - отметил Чемезов.

Ранее Чемезов сообщал, что рост выручки госкорпорации "Ростех" в 2017 году составит 22%.

Чистая прибыль госкорпорации "Ростех" по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год снизилась по сравнению с предыдущим годом на 11% и составила 88 млрд рублей, при этом выручка корпорации выросла на 11% и достигла 1,266 трлн рублей.